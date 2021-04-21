В семейном реалити Супермама 3 сезон 27 выпуск от 21.04.2021 проверку мамконтроля пройдет мама-пантера Тата. Героиня воспитывает двух дочерей: Нике – 3 года, Аделине 1 год и 8 месяцев. Тата позиционирует себя как мама без жестких правил и тотального контроля. Героиня считает себя супермамой, ведь она успевает реализовываться в блоггинге и дарить детям счастливое детство. Но так ли это на самом деле? Проверят участницы шоу Супермама 2021.

Во время ревизии в квартире Таты мамы познакомятся с ее свекровью. Они не упустят возможности пообщаться с ней и узнать, что она думает про хозяйственность Таты и ее материнские качества. Хотите узнать, чем закончится проверка? Смотрите онлайн проект Супермама 2021 выпуск 27 на сайте СТБ!

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