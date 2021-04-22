В 28 выпуске проекта Супермама участницы побывают в гостях у мамы-балерины Карины. Прима-балерина «живет» своей работой. Постоянные репетиции, выступления и гастроли – так выглядит график мамы 6-летнего Матвея. Получает ли мальчик достаточно любви и внимания от мамы, которая настолько любит балет, что выходит на сцену даже с сильными травмами? Узнайте прямо сейчас!

Героиня 28 выпуска проекта Супермама познакомилась со своим мужем Владимиром благодаря танцам. Сначала он был партнером Карины. Сейчас супруги в браке уже 12 лет. Владимир уже не танцует, а вот Карину до сих пор интересует только сцена. Как к этому относятся муж и сын балерины? Узнайте в шоу Супермама 3 сезон 28 выпуск от 22.04.2021!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 27 выпуск (эфир от 21.04.2021)