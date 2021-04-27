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Video: Супермама 3 сезон 30 випуск від 27.04.2021

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 30 випуск від 27 квітня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 30 випуск (ефір від 27.04.2021) на СТБ
Випуск 30 | 27.04.2021 | Сезон 3

У програмі Супермама 3 сезон 30 випуск учасниці побувають в гостях у мами-приборкувачки Даші, яка на перший погляд здається дуже ексцентричною особою. Вона визнає, що егоїстка: життя сім'ї Даші влаштоване так, щоб їй було максимально комфортно. Вона заробляє на життя тим, що вчить інших жінок маніпулювати чоловіками. А як Даша поводиться зі своїм чоловіком Вадимом? Ви будете здивовані!

Героїня 30 випуску шоу Супермама 2021 воліє гостьовий шлюб. Вона не приховує: часто перебування чоловіка і дітей у сбудинку дратує її, адже відволікає від більш важливих справ. Даша може насварити і навіть вдарити когось зі своїх синів, якщо вони не будуть її слухатися або будуть заважати відпочивати! Дізнайтеся подробиці в шоу Супермама 3 сезон 30 випуск від 27.04.2021.

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