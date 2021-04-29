В 32 выпуске проекта Супермама участницы узнают, каково это – быть суррогатной матерью. Катя считает, что это ее миссия – помогать людям, которые не могут иметь своих детей. Она уже дважды вынашивала и рожала детей для иностранных пар.

Катя в 32 выпуске шоу Супермама 3 сезон признается, что деньги также были для нее важной мотивацией. Когда она работала по специальности, то зарабатывала гроши. А Катя хочет, чтобы ее единственная родная дочь Лиля ни в чем себе не отказывала. Участие в программе суррогатного материнства позволило Кате решить многие финансовые проблемы, но с какими рисками сопряжена такая работа? Узнайте прямо сейчас – смотрите Супермама 3 сезон 32 выпуск от 29.04.2021!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 31 выпуск (эфир от 28.04.2021)