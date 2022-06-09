У 12 випуску проєкту Супермама учасниці побачать, що таке красиве життя! Оля пригощатиме гостей просеко і червоною ікрою. Але чи так щаслива жінка, яка живе в розкішній квартирі і постійно сміється? Дізнайтеся просто зараз!

У Олі троє дітей, і всі вони живуть в крихітній кімнаті. Оля купує для себе сумки по 2 тисячі доларів, але у її дітей немає жодної брендової речі. Це дуже здивує матусь, яким Оля хвалилася своїм гардеробом. Чому про себе вона подумала, а про дітей ні? Оля в 12 випуску шоу Супермама розповість про колишнього чоловіка, від якого вона пішла зі скандалом, і батьків, яких рано не стало. Як це вплинуло на її характер? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Супермама 3 сезон 12 випуск.

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 11 випуск (ефір від 08.06.2022)