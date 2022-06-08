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Video: Супермама 3 сезон 11 випуск від 08.06.2022

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 11 випуск від 8 червня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 11 випуск (ефір від 08.06.2022) на СТБ
Випуск 11 | 08.06.2022 | Сезон 3

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 11 випуск від 08.06.2022 на сайті телеканалу СТБ! У боротьбу за головний титул готова вступити Оксана – єдина в Україні мама п’ятірні. Жінка веде блог про материнство, у якому ділиться своїми секретами і порадами.  Просто зараз мамконтроль проведе ревізію в домі матері-героїні та дізнається, чи легко виховувати шістьох дітей.

Учасниця шоу Супермама 2022 Оксана ніколи не кричить на дітей. Вона спокійно реагує на капризи малечі та гарно вміє вирішувати конфліктні ситуації. Проте суперниці розкритикують таку поведінку Оксани, ба більше, вони звинуватять її дітей у невихованості. Готові побачити багатодітне материнство зсередини? Дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 3 випуск 11 на СТБ!

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