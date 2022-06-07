У 10 випуску проєкту Супермама в 3 сезоні Олена продемонструвала свою дочку, як найбільший скарб. Жінка дуже любить 6-річну Соню, адже вона народила в 39 років. Лена впевнена: її дочка – природжена модель! Дівчинка активно знімається для реклами і красується на обкладинках журналів. Лена заплатила за навчання Соні в модельній школі, і тепер та користується популярністю у брендів. Але чи так це добре? Дізнайтеся думку Дмитра Карпачова в 10 випуску шоу Супермама!

Олена попросила дочку продемонструвати гостям свої вміння. Матусям захотілося дізнатися, чи добре дитина розуміє свої особисті кордону. Як виявилося, у Соні з цим проблеми… Через що в домі Олени розгориться скандал? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Супермама 3 сезон 10 випуск від 07.06.2022!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 9 випуск (ефір від 06.06.2022)