В 10 выпуске проекта Супермама в 3 сезоне Лена продемонстрировала свою дочь, как самое большое сокровище. Женщина души не чает в 6-летней Соне, ведь она родила в 39 лет. Лена уверена: ее дочь – прирожденная модель! Девочка активно снимается для рекламы и красуется на обложках журналов. Лена заплатила за обучение Сони в модельной школе, и теперь та пользуется популярностью у брендов. Но так ли это хорошо? Узнайте мнение Дмитрия Карпачева в 10 выпуске шоу Супермама!

Лена попросила дочь продемонстрировать гостям свои умения. Мамочкам захотелось узнать, хорошо ли ребенок понимает свои личные границы. Как оказалось, у Сони с этим проблемы… Из-за чего в доме Лены разгорится скандал? Узнайте прямо сейчас – смотрите Супермама 3 сезон 10 выпуск от 07.06.2022!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 9 выпуск (эфир от 06.06.2022)