В семейном реалити Супермама 3 сезон 9 выпуск от 06.06.2022 будут соревноваться мамы из солнечной Одессы. Мама против правил Валерия позволяет детям самовыражаться, кричать и даже кататься на самокате по квартире. Мама с рынка Елена с самого детства учит дочь зарабатывать деньги. Люксовая мама Ольга приучает детей к роскошной жизни. А уникальная мама Оксана успешно справляется с пятерней и старшей дочерью. Чем удивят кардинально разные мамы? Смотрите в шоу Супермама 2021 онлайн.

Борьба за титул супермамы начинается в гостях у Валерии – мамы, которая не признает никаких правил. Женщина считает свою семью идеальной. Муж Валерии почти все время в командировках, поэтому ей приходится самостоятельно вести хозяйство и воспитывать детей. Понравятся ли соперницам семейные правила Валерии? Смотрите онлайн в проекте Супермама сезон 3 выпуск 9 на СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 8 выпуск (эфир от 18.03.2021)