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Video: Супермама 3 сезон 9 випуск від 06.06.2022

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 9 випуск від 6 червня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 9 випуск (ефір від 06.06.2022) на СТБ
Випуск 9 | 06.06.2022 | Сезон 3

У сімейному реаліті Супермама 3 сезон 9 випуск від 06.06.2022 змагатимуться матусі з сонячної Одеси. Мама проти правил Валерія дозволяє дітям самовиражатися, кричати та навіть кататися на самокаті по квартирі. Мама з ринку Олена з самого дитинства вчить доньку заробляти гроші. Люксова мама Ольга привчає дітей до розкішного життя. А унікальна мама Оксана успішно справляється з п’ятірнею та старшою донькою. Чим здивують кардинально різні матусі? Дивіться у шоу Супермама 2022 онлайн.

Боротьба за титул супермами розпочинається в гостях у Валерії – мами, яка не визнає жодних правил. Жінка вважає свою сім’ю ідеальною. Чоловік Валерії майже весь час у відрядженнях, тому їй доводиться самостійно господарювати та виховувати дітей. Чи сподобаються суперницям сімейні правила Валерії? Дивіться онлайн у проєкті Супермама сезон 3 випуск 9 на СТБ!

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