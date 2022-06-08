Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 11 выпуск от 08.06.2022 на сайте телеканала СТБ! В борьбу за главный титул готова вступить Оксана – единственная в Украине мама пятерни. Женщина ведет блог о материнстве, в котором делится своими секретами и советами. Прямо сейчас мамконтроль проведет ревизию в доме матери-героини и узнает, легко ли воспитывать шестерых детей.

Участница шоу Супермама 2022 Оксана никогда не кричит на детей. Она спокойно реагирует на капризы малышей и хорошо умеет решать конфликтные ситуации. Однако соперницы раскритикуют такое поведение Оксаны, более того, они обвинят ее детей в невоспитанности. Готовые увидеть многодетное материнство изнутри? Смотрите онлайн проект Супермама сезон 3 выпуск 11 на СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 10 выпуск (эфир от 07.06.2022)