В 12 выпуске проекта Супермама участницы увидят, что такое красивая жизнь! Оля будет угощать гостей просекко и красной икрой. Но так ли счастлива женщина, которая живет в роскошной квартире и постоянно смеется? Узнайте прямо сейчас!

У Оли трое детей, и все они живут в крошечной комнате. Оля покупает для себя сумки по 2 тысячи долларов, но у ее детей нет ни одной брендовой вещи. Это очень удивит мамочек, которым Оля хвасталась своим гардеробом. Почему о себе она подумала, а о детях нет? Оля в 12 выпуске шоу Супермама расскажет о бывшем муже, от которого она ушла со скандалом, и родителях, которых рано не стало. Как это повлияло на ее характер? Узнайте прямо сейчас – смотрите Супермама 3 сезон 12 выпуск.

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 11 выпуск (эфир от 08.06.2022)