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Video: Супермама 2 сезон 8 випуск від 13.05.2022

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 8 випуск від 13 травня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 2 сезон 8 випуск (ефір від 13.05.2022) на СТБ
Випуск 8 | 13.05.2022 | Сезон 2

Дивіться проєкт Супермама 2 сезон 8 випуск від 13.05.2022 на сайті СТБ.

Мама Уляна одружена з мусульманином Мустафою і живе за правилами ісламу. І навіть 2-річну доньку Еміру виховує відповідно до традицій чоловіка. В майбутньому Емірі буде заборонено зустрічатися з хлопцями до весілля, і навіть обранця для неї обере батько. У проєкті Супермама 2022 учасниці неоднозначно відреагують на такий метод виховання. А в кінці випуску героїні нарешті дізнаються, які оцінки вони поставили одна одній, а також вислухають фінальне рішення Дмитра Карпачова. Хто ж переможе цього разу? Дивіться у проєкті Супермама 2 сезон 8 випуск від 13.05.2022 на сайті СТБ.

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