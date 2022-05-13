Дивіться проєкт Супермама 2 сезон 8 випуск від 13.05.2022 на сайті СТБ.

Мама Уляна одружена з мусульманином Мустафою і живе за правилами ісламу. І навіть 2-річну доньку Еміру виховує відповідно до традицій чоловіка. В майбутньому Емірі буде заборонено зустрічатися з хлопцями до весілля, і навіть обранця для неї обере батько. У проєкті Супермама 2022 учасниці неоднозначно відреагують на такий метод виховання. А в кінці випуску героїні нарешті дізнаються, які оцінки вони поставили одна одній, а також вислухають фінальне рішення Дмитра Карпачова. Хто ж переможе цього разу? Дивіться у проєкті Супермама 2 сезон 8 випуск від 13.05.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 7 випуск (ефір від 12 травня 2022)