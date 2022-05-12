Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 2 сезон 7 випуск від 12.05.2022, у якому мамський контроль завітає в гості до інстамами Дани. Суперматусі перевірять, як популярна блогерка виховує сина, чим годує та скільки часу на день приділяє розвитку малюка. І побачена картина шокує суперниць. Виявляється, Дана весь час проводить у смартфоні та спілкується з сином через камеру телефону, залишає гратися самого в кімнаті та не звертає уваги на те, що рівень розвитку Макара не відповідає його віку. Які ще недоліки в домі Дани помітять вимогливі учасниці реаліті Супермама 2022? І як сама Дана прокоментує свій підхід до материнства? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 2 випуск 7 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 6 випуск (ефір від 11 травня 2022)