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Супермама

Video: Супермама 2 сезон 48 випуск від 21.07.2022

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 48 випуск від 21 липня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 2 сезон 48 випуск (ефір від 21.07.2022) на СТБ
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Супермама 2 сезон 48 випуск – дивитись онлайн ефір від 21.07.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 48 випуск від 21.07.2022

 Супермама 2 сезон 48 випуск – дивитись онлайн ефір від 21.07.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 47 випуск від 20.07.2022

 Супермама 2 сезон 48 випуск – дивитись онлайн ефір від 21.07.2022
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Випуск 48 | 21.07.2022 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 2 сезон 48 випуск від 21.07.2022 на сайті СТБ. Цього тижня останньою приймає гостей Альона. Жінці 38 років, і вона мама трьох дітей. Старша донька учасниці вже живе самостійно і повністю себе забезпечує у свої 20 років. Середня дитина Матвій займається спортом, а молодша донька Кіра – вокалом. Однак коли конкурентки Альони в проєкті Супермама 2022 прийшли поспілкувалися з дітьми жінки, то з’ясувалося, що молодшій доньці Альона приділяє менше уваги. Кіра розповіла, що мама рідко її вислуховує, а також жартує з приводу її зайвої ваги. Які оцінки після всього почутого поставлять учасниці Альоні? І чи зможе вона стати переможницею цього тижня? Дивіться просто зараз в проєкті Супермама 2 сезон 48 випуск від 21.07.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 47 випуск (ефір від 20 липня 2022)

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