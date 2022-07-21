Супермама 2 сезон 48 выпуск — смотреть онлайн эфир от 30.12.2020

Выпуск 48 | 21.07.2022 | Сезон 2

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 2 сезон 48 выпуск от 21.07.2022 на сайте СТБ. Последней на этой неделе принимает гостей Алена. Девушке 38 лет, и она мама трех детей. Старшая дочь участницы уже живет самостоятельно и полностью себя обеспечивает в свои 20 лет. Средний ребенок Матвей занимается спортом, а младшая дочь Кира – вокалом. Однако когда конкурентки Алены в проекте Супермама 2022 пообщались с детьми девушки, то выяснилось, что младшей дочке Алена уделяет меньше внимания. Кира рассказала, что мама редко ее выслушивает, а также шутит по поводу ее лишнего веса. Какие оценки после всего услышанного поставят участницы Алене? И сможет ли она стать победительницей этой недели? Смотрите прямо сейчас в проекте Супермама 2 сезон 48 выпуск от 21.07.2022 на сайте СТБ.

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