Супермама 2 сезон 47 выпуск — смотреть онлайн эфир от 20.07.2022

Выпуск 47 | 20.07.2022 | Сезон 2

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 2 сезон 47 выпуск от 20.07.2022 на сайте телеканала СТБ! На этот раз мамконтроль заглянет в гости к маме-танцовщице Анне. Героиня работает тренером по тверку, поэтому своих соперниц она пригласит в свою танцевальную студию и проведет мастер-класс. Однако не всем участницам такие танцы придутся по душе. Кто раскритикует увлечение Анны? Смотрите в 47 выпуске Супермама сезон 2.

Анна любит стильно и ярко одеваться и выделяться среди окружающих. Ее 3-летняя дочь Регина также растет настоящей модницей. Анна обращает особое внимание на внешний вид девочки, а вот занимается ли мама развитием ребенка? И почему пренебрегает ее безопасностью и оставляет маленькую дочь одну дома? Ответы смотрите онлайн в шоу Супермама 2 сезон 47 выпуск на СТБ!

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