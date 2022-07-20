Супермама 2 сезон 47 випуск – дивитись онлайн ефір від 20.07.2022

Випуск 47 | 20.07.2022 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 2 сезон 47 випуск від 20.07.2022 на сайті телеканалу СТБ! Цього разу мамконтроль завітає в гості до мами-танцівниці Анни. Героїня працює тренером з тверку, саме тому своїх суперниць вона запросить до своєї танцювальної студії та проведе майстер-клас. Проте не всім учасницям такі танці припадуть до душі. Хто розкритикує захоплення Анни? Дивіться у 47 випуску Супермама сезон 2.

Анна любить стильно і яскраво одягатися та виділятися з-поміж оточення. Її 3-річна донька Регіна також росте справжньою модницею. Анна звертає особливу увагу на зовнішній вигляд дівчинки, а от чи займається мама розвитком дитини? І чому нехтує її безпекою та залишає маленьку доньку саму вдома? Відповіді дивіться онлайн у шоу Супермама 2 сезон 47 випуск на СТБ!

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