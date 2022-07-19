Супермама 2 сезон 46 випуск – дивитись онлайн ефір від 19.07.2022

Випуск 46 | 19.07.2022 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 2 сезон 46 випуск від 19.07.2022 на сайті СТБ. Валерії 28 років, і вона виховує 3-річного сина Святослава. Через те, що чоловік Лєри більшу частину часу перебуває на роботі, дівчина повністю взяла на себе ведення домашнього господарства. Але попри це, Валерія встигає займатися і всебічним розвитком дитини. Сина Святика героїня проєкту Супермама 2022 вчить за методикою Монтессорі, яка полягає в природному психологічному, фізичному і соціальному розвитку малюка. Чи зможуть конкурентки Лєри гідно оцінити її методи виховання? Дивіться в реаліті Супермама 2 сезон 46 випуск від 19.07.2022 просто зараз.

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