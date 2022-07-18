Проєкти
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
 Холостяк
Холостяк
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 2 сезон 45 випуск від 18.07.2022

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 45 випуск від 18 липня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 2 сезон 45 випуск (ефір від 18.07.2022) на СТБ
Випуски
Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 45 випуск від 18.07.2022

 Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 8 випуск від 14.07.2022

 Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 7 випуск від 13.07.2022

 Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 6 випуск від 12.07.2022

 Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 5 випуск від 11.07.2022

 Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 4 сезон 8 випуск від 07.07.2022
Топ проєкти
Як ти Як ти Все буде добре Все буде добре Супермама Супермама Сериалы Сериалы Таємниці ДНК Таємниці ДНК Сліпа Сліпа Україна має талант Україна має талант Супербабуся Супербабуся Вікна-Новини Вікна-Новини Холостяк Холостяк
Дивіться також
Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 45 випуск від 18.07.2022

 Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 8 випуск від 14.07.2022

 Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 7 випуск від 13.07.2022

 Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 6 випуск від 12.07.2022
Супермама Випуск 45 Супермама 2 сезон 45 випуск від 18.07.2022
Випуск 45 | 18.07.2022 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 2 сезон 45 випуск від 18.07.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі Монтессорі-мама Валерія, запальна мама-танцівниця Анна та акторка Альона завітають у гості до б’юті-мами Нінель.

Нінель – майстриня з нарощування волосся та перманентного макіяжу. Красивий і доглянутий зовнішній вигляд для неї на першому місці. Саме тому героїня з раннього віку привчає свого сина до б’юті-процедур. У свої 13 років Гліб регулярно робить чистку обличчя та доглядові маски, а також має власного майстра в барбершопі. Також учасниця 45 випуску Супермама сезон 2 пишається тим, що в її домі немає заборонених тем для розмов. Нінель з сином можуть спокійно обговорювати тему сексу, а також пліткувати про особисте життя маминих подруг. Суперниці Нінель побачать у цьому серйозну проблему. Чи нормально те, що в підлітка найкращий друг – мама? І яку агресію пригнічує в собі Гліб? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 2 сезон 45 випуск.

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 44 випуск (ефір від 24 грудня 2020)

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати