Супермама 2 сезон 45 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.07.2022

Випуск 45 | 18.07.2022 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 2 сезон 45 випуск від 18.07.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі Монтессорі-мама Валерія, запальна мама-танцівниця Анна та акторка Альона завітають у гості до б’юті-мами Нінель.

Нінель – майстриня з нарощування волосся та перманентного макіяжу. Красивий і доглянутий зовнішній вигляд для неї на першому місці. Саме тому героїня з раннього віку привчає свого сина до б’юті-процедур. У свої 13 років Гліб регулярно робить чистку обличчя та доглядові маски, а також має власного майстра в барбершопі. Також учасниця 45 випуску Супермама сезон 2 пишається тим, що в її домі немає заборонених тем для розмов. Нінель з сином можуть спокійно обговорювати тему сексу, а також пліткувати про особисте життя маминих подруг. Суперниці Нінель побачать у цьому серйозну проблему. Чи нормально те, що в підлітка найкращий друг – мама? І яку агресію пригнічує в собі Гліб? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 2 сезон 45 випуск.

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