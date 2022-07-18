Супермама 2 сезон 45 выпуск — смотреть онлайн эфир от 18.07.2022

Выпуск 45 | 18.07.2022 | Сезон 2

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 2 сезон 45 выпуск от 18.07.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе Монтессори-мама Валерия, зажигательная мама-танцовщица Анна и актриса Алена заглянут в гости к бьюти-маме ​​Нинель.

Нинель – мастер по наращиванию волос и перманентному макияжу. Красивый и ухоженный внешний вид для нее на первом месте. Именно поэтому героиня с раннего возраста приучает своего сына к бьюти-процедурам. В свои 13 лет Глеб регулярно делает чистку лица и уходовые маски, а также имеет собственного мастера в барбершопе. Также участница 45 выпуска Супермама сезон 2 гордится тем, что в ее доме нет запретных тем для разговоров. Нинель с сыном могут спокойно обсуждать тему секса, а также сплетничать о личной жизни маминых подруг. Соперницы Нинель увидят в этом серьезную проблему. Нормально ли то, что у подростка лучший друг – мама? И какую агрессию подавляет в себе Глеб? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 2 сезон 45 выпуск.

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