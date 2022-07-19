Супермама 2 сезон 46 выпуск — смотреть онлайн эфир от 19.07.2022

Выпуск 46 | 19.07.2022 | Сезон 2

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 2 сезон 46 выпуск от 19.07.2022 на сайте СТБ. Валерии 28 лет, и она воспитывает 3-летнего сына Святослава. Так как муж Леры большую часть времени находится на работе, девушка полностью взяла на себя ведение домашнего хозяйства. Но несмотря на это, Валерия успевает заниматься и всесторонним развитием ребенка. Сына Святика героиня проекта Супермама 2022 учит по методике Монтессори, которая заключается в естественном психологическом, физическом и социальном развитии малыша. Смогут ли конкурентки Леры по достоинству оценить ее методы воспитания? Смотрите в реалити Супермама 2 сезон 46 выпуск от 19.07.2022 прямо сейчас.

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