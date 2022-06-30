Супермама 2 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 30.06.2022

Випуск 20 | 30.06.2022 | Сезон 2

Дивіться сімейне реаліті Супермама 2 сезон 20 випуск від 30.06.2022 на сайті СТБ. Касирка Ельвіра вважає, що не в грошах щастя. Разом з хлопцем і 6-річним сином Максимом вони винаймають невеличку квартиру і відчувають себе в повній гармонії. Однак конкуренток Ельвіри в проєкті Супермама 2022 збентежили умови проживання дівчини та її родини: у квартирі було трохи неохайно, а якість харчових продуктів у холодильнику залишала бажати кращого. Також учасницям не сподобалося, що 6-річний Максим дуже погано розмовляє для свого віку і, ймовірного, у нього затримка в розвитку. Але що по-справжньому обурило дівчат, так це той факт, що Ельвіра продовжує палити на 2-му місяці вагітності! Ксенії навіть довелося підвищити голос на свою конкурентку, щоб хоч якось її напоумити. Щоб побачити цю сварку, дивіться реаліті Супермама 2 сезон 20 випуск від 30.06.2022 на сайті СТБ.

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