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Супермама

Video: Супермама 2 сезон 20 випуск від 30.06.2022

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 20 випуск від 30 червня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 2 сезон 20 випуск (ефір від 30.06.2022) на СТБ
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Супермама 2 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 30.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 20 випуск від 30.06.2022

 Супермама 2 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 30.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 19 випуск від 29.06.2022

 Супермама 2 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 30.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 18 випуск від 28.06.2022

 Супермама 2 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 30.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 17 випуск від 27.06.2022

 Супермама 2 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 30.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 36 випуск від 23.06.2022

 Супермама 2 сезон 20 випуск – дивитись онлайн ефір від 30.06.2022
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Випуск 20 | 30.06.2022 | Сезон 2

Дивіться сімейне реаліті Супермама 2 сезон 20 випуск від 30.06.2022 на сайті СТБ. Касирка Ельвіра вважає, що не в грошах щастя. Разом з хлопцем і 6-річним сином Максимом вони винаймають невеличку квартиру і відчувають себе в повній гармонії. Однак конкуренток Ельвіри в проєкті Супермама 2022 збентежили умови проживання дівчини та її родини: у квартирі було трохи неохайно, а якість харчових продуктів у холодильнику залишала бажати кращого. Також учасницям не сподобалося, що 6-річний Максим дуже погано розмовляє для свого віку і, ймовірного, у нього затримка в розвитку. Але що по-справжньому обурило дівчат, так це той факт, що Ельвіра продовжує палити на 2-му місяці вагітності! Ксенії навіть довелося підвищити голос на свою конкурентку, щоб хоч якось її напоумити. Щоб побачити цю сварку, дивіться реаліті Супермама 2 сезон 20 випуск від 30.06.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 19 випуск (ефір від 29 червня 2022)

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