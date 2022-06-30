Супермама 2 сезон 20 выпуск — смотреть онлайн эфир от 30.06.2022

Выпуск 20 | 30.06.2022 | Сезон 2

Смотрите семейное реалити Супермама 2 сезон 20 выпуск от 30.06.2022 на сайте СТБ. Кассирша Эльвира считает, что не в деньгах счастье. Вместе с парнем и 6-летним сыном Максимом они снимают небольшую квартиру и ощущают себя в полной гармонии. Однако конкуренток Эльвиры в проекте Супермама 2022 смутили условия проживания девушки и ее семьи: в квартире было немного неопрятно, а качество продуктов питания в холодильнике оставляло желать лучшего. Также участницам не понравилось, что 6-летний Максим очень плохо разговаривает для своего возраста и, вероятного, у него задержка в развитии. Но что по-настоящему возмутило девушек, так это тот факт, что Эльвира продолжает курить на 2-м месяце беременности! Ксении даже пришлось повысить голос на свою конкурентку, чтобы хоть как-то ее вразумить. Чтобы увидеть эту ссору, смотрите реалити Супермама 2 сезон 20 выпуск от 30.06.2022 на сайте СТБ.

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