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Video: Супермама 2 сезон 19 выпуск от 29.06.2022

Смотрите онлайн Супермама 2 сезон 19 выпуск от 29 июня 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супермама 2 сезон 19 выпуск (эфир от 29.06.2022) на СТБ
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Супермама 2 сезон 19 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 19 выпуск от 29.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 18 выпуск от 28.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 17 выпуск от 27.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.06.2022
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Супермама 3 сезон 36 выпуск от 23.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.06.2022
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Супермама 3 сезон 35 выпуск от 22.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.06.2022
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Супермама 2 сезон 18 выпуск от 28.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.06.2022
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Супермама Выпуск 19 Супермама 2 сезон 19 выпуск от 29.06.2022
Выпуск 19 | 29.06.2022 | Сезон 2

В семейном реалити Супермама 2 сезон 19 выпуск от 29.06.2022 вы познакомитесь поближе с мамой-певицей Ксенией. У женщины есть 4-летний сын Лев, однако его воспитанием занимается не она, а бабушка. Ксения уверена, что ее мама сможет воспитать замечательного парня, ведь особое внимание она уделяет дисциплине и порядку. Лев знает, когда и как складывать игрушки, умеет правильно есть, соблюдает режим дня и ежедневно ложится спать в одно и то же время. А сколько времени с ребенком проводит Ксения? Узнайте в проекте СТБ Супермама 2020.

Деньги – главная ценность в семье Ксении. Кроме пения в ресторанах, женщина работает еще на двух работах – преподает вокал и подрабатывает врачом-диетологом. А все это для того, чтобы обеспечить сыну шикарную жизнь. Как мамконтроль оценит такой подход? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Супермама 2 сезон 19 выпуск на СТБ.

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