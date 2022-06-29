Супермама 2 сезон 19 выпуск — смотреть онлайн эфир от 29.06.2022

Выпуск 19 | 29.06.2022 | Сезон 2

В семейном реалити Супермама 2 сезон 19 выпуск от 29.06.2022 вы познакомитесь поближе с мамой-певицей Ксенией. У женщины есть 4-летний сын Лев, однако его воспитанием занимается не она, а бабушка. Ксения уверена, что ее мама сможет воспитать замечательного парня, ведь особое внимание она уделяет дисциплине и порядку. Лев знает, когда и как складывать игрушки, умеет правильно есть, соблюдает режим дня и ежедневно ложится спать в одно и то же время. А сколько времени с ребенком проводит Ксения? Узнайте в проекте СТБ Супермама 2020.

Деньги – главная ценность в семье Ксении. Кроме пения в ресторанах, женщина работает еще на двух работах – преподает вокал и подрабатывает врачом-диетологом. А все это для того, чтобы обеспечить сыну шикарную жизнь. Как мамконтроль оценит такой подход? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Супермама 2 сезон 19 выпуск на СТБ.

Смотрите онлайн Супермама 2 сезон 18 выпуск (эфир от 28 июня 2022)