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Супермама

Video: Супермама 2 сезон 19 випуск від 29.06.2022

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 19 випуск від 29 червня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 2 сезон 19 випуск (ефір від 29.06.2022) на СТБ
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Супермама 2 сезон 19 випуск – дивитись онлайн ефір від 29.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 19 випуск від 29.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 випуск – дивитись онлайн ефір від 29.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 18 випуск від 28.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 випуск – дивитись онлайн ефір від 29.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 17 випуск від 27.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 випуск – дивитись онлайн ефір від 29.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 36 випуск від 23.06.2022

 Супермама 2 сезон 19 випуск – дивитись онлайн ефір від 29.06.2022
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Супермама 3 сезон 35 випуск від 22.06.2022

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Випуск 19 | 29.06.2022 | Сезон 2

У сімейному реаліті Супермама 2 сезон 19 випуск від 29.06.2022 ви познайомитеся ближче з мамою-співачкою Ксенією. У жінки є 4-річний син Лев, проте його вихованням займається не вона, а бабуся. Ксенія впевнена, що її мама зможе виховати чудового хлопця, адже особливу увагу вона приділяє дисципліні та порядку. Лев знає, коли і як складати іграшки, вміє правильно їсти, дотримується режиму дня та щодня лягає спати в один і той самий час. А скільки часу з дитиною проводить Ксенія? Дізнайтеся у проєкті СТБ Супермама 2020.

Гроші – головна цінність у сім’ї Ксенії. Окрім співу в ресторанах, жінка працює ще на двох роботах – викладає вокал і підробляє лікарем-дієтологом. А все це для того, щоб забезпечити сину шикарне життя. Як мамконтроль оцінить такий підхід? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн Супермама 2 сезон 19 випуск на СТБ.

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