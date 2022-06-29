Супермама 2 сезон 19 випуск – дивитись онлайн ефір від 29.06.2022

Випуск 19 | 29.06.2022 | Сезон 2

У сімейному реаліті Супермама 2 сезон 19 випуск від 29.06.2022 ви познайомитеся ближче з мамою-співачкою Ксенією. У жінки є 4-річний син Лев, проте його вихованням займається не вона, а бабуся. Ксенія впевнена, що її мама зможе виховати чудового хлопця, адже особливу увагу вона приділяє дисципліні та порядку. Лев знає, коли і як складати іграшки, вміє правильно їсти, дотримується режиму дня та щодня лягає спати в один і той самий час. А скільки часу з дитиною проводить Ксенія? Дізнайтеся у проєкті СТБ Супермама 2020.

Гроші – головна цінність у сім’ї Ксенії. Окрім співу в ресторанах, жінка працює ще на двох роботах – викладає вокал і підробляє лікарем-дієтологом. А все це для того, щоб забезпечити сину шикарне життя. Як мамконтроль оцінить такий підхід? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн Супермама 2 сезон 19 випуск на СТБ.

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 18 випуск (ефір від 28 червня 2022)