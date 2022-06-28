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Супермама

Video: Супермама 2 сезон 18 випуск від 28.06.2022

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 18 випуск від 28 червня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 2 сезон 18 випуск (ефір від 28.06.2022) на СТБ
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Супермама 2 сезон 18 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 18 випуск від 28.06.2022

 Супермама 2 сезон 18 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 17 випуск від 27.06.2022

 Супермама 2 сезон 18 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 36 випуск від 23.06.2022

 Супермама 2 сезон 18 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 35 випуск від 22.06.2022

 Супермама 2 сезон 18 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 34 випуск від 21.06.2022

 Супермама 2 сезон 18 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 33 випуск від 20.06.2022
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Випуск 18 | 28.06.2022 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 2 сезон 18 випуск від 28.06.2022 на сайті СТБ. Мама Альона – чинна чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України з рукопашного бою. Разом з чоловіком Олексієм, теж спортсменом, вони виховують доньку Дашу, якій 3 роки та 9 місяців. У проєкті Супермама 2020 Альона розповіла, що вже з восьмимісячного віку водила дитину на плавання, а зараз Даша займається єдиноборствами, ходить на танці та багато вчиться. Конкурентки Альони висловили думку, що такий щільний графік не зовсім підходить маленькій дитині. Адже в житті Даші має залишатися місце й для ігор з ровесниками! Чи праві дівчата? Цю ситуацію прокоментує Дмитро Карпачов в програмі Супермама 2 сезон 28.06.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 17 випуск (ефір від 27 червня 2022)

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