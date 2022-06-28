Супермама 2 сезон 18 випуск – дивитись онлайн ефір від 28.06.2022

Випуск 18 | 28.06.2022 | Сезон 2

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 2 сезон 18 випуск від 28.06.2022 на сайті СТБ. Мама Альона – чинна чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України з рукопашного бою. Разом з чоловіком Олексієм, теж спортсменом, вони виховують доньку Дашу, якій 3 роки та 9 місяців. У проєкті Супермама 2020 Альона розповіла, що вже з восьмимісячного віку водила дитину на плавання, а зараз Даша займається єдиноборствами, ходить на танці та багато вчиться. Конкурентки Альони висловили думку, що такий щільний графік не зовсім підходить маленькій дитині. Адже в житті Даші має залишатися місце й для ігор з ровесниками! Чи праві дівчата? Цю ситуацію прокоментує Дмитро Карпачов в програмі Супермама 2 сезон 28.06.2022 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 17 випуск (ефір від 27 червня 2022)