Супермама 2 сезон 17 випуск – дивитись онлайн ефір від 27.06.2022

Випуск 17 | 27.06.2022 | Сезон 2

У сімейному реаліті Супермама 2 сезон 17 випуск від 27.06.2022 ви познайомитеся з мамо-дивачкою Катею. Героїні 36 років, і вона виховує двох доньок: 7-річну Маргариту та 1-річну Матильду. Ще під час знайомства з іншими матусями Катя вразила суперниць своїм яскравим образом і підходом до материнства. Виявляється, жінка ні в чому не обмежує своїх дітей. Старшій доньці дозволяє лазити по деревах і огорожах, їсти з однієї миски з котом і фарбувати обличчя яскравою косметикою. До чого може призвести така вседозволеність? Чи безпечний для дітей тісний контакт з тваринами? І чи розділяє чоловік Катерини її методи виховання? Не пропустіть знайомство з новою четвіркою матусь – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 2 випуск 17 на сайті телеканалу СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 16 випуск (ефір від 5 листопада 2020)