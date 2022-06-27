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Супермама

Video: Супермама 2 сезон 17 випуск від 27.06.2022

Дивіться онлайн Супермама 2 сезон 17 випуск від 27 червня 2022. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 2 сезон 17 випуск (ефір від 27.06.2022) на СТБ
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Супермама 2 сезон 17 випуск – дивитись онлайн ефір від 27.06.2022
Супермама

Супермама 2 сезон 17 випуск від 27.06.2022

 Супермама 2 сезон 17 випуск – дивитись онлайн ефір від 27.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 36 випуск від 23.06.2022

 Супермама 2 сезон 17 випуск – дивитись онлайн ефір від 27.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 35 випуск від 22.06.2022

 Супермама 2 сезон 17 випуск – дивитись онлайн ефір від 27.06.2022
Супермама

Супермама 3 сезон 34 випуск від 21.06.2022

 Супермама 2 сезон 17 випуск – дивитись онлайн ефір від 27.06.2022
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Супермама 3 сезон 33 випуск від 20.06.2022

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Випуск 17 | 27.06.2022 | Сезон 2

У сімейному реаліті Супермама 2 сезон 17 випуск від 27.06.2022 ви познайомитеся з мамо-дивачкою Катею. Героїні 36 років, і вона виховує двох доньок: 7-річну Маргариту та 1-річну Матильду. Ще під час знайомства з іншими матусями Катя вразила суперниць своїм яскравим образом і підходом до материнства. Виявляється, жінка ні в чому не обмежує своїх дітей. Старшій доньці дозволяє лазити по деревах і огорожах, їсти з однієї миски з котом і фарбувати обличчя яскравою косметикою. До чого може призвести така вседозволеність? Чи безпечний для дітей тісний контакт з тваринами? І чи розділяє чоловік Катерини її методи виховання? Не пропустіть знайомство з новою четвіркою матусь – дивіться онлайн проєкт Супермама сезон 2 випуск 17 на сайті телеканалу СТБ!

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