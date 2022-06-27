Супермама 2 сезон 17 выпуск — смотреть онлайн эфир от 27.06.2022

Выпуск 17 | 27.06.2022 | Сезон 2

В семейном реалити Супермама 2 сезон 17 выпуск от 27.06.2022 вы познакомитесь с мамой-чудачкой Катей. Героине 36 лет, и она воспитывает двух дочерей: 7-летнюю Маргариту и 1-летнюю Матильду. Еще во время знакомства с другими мамочками Катя поразила соперниц своим ярким образом и подходом к материнству. Оказывается, женщина ни в чем не ограничивает своих детей. Старшей дочери позволяет лазить по деревьям и заборам, есть из одной миски с котом и красить лицо яркой косметикой. К чему может привести такая вседозволенность? Безопасен ли для детей тесный контакт с животными? И разделяет ли муж Екатерины ее методы воспитания? Не пропустите знакомство с новой четверкой мам – смотрите онлайн проект Супермама сезон 2 выпуск 17 на сайте телеканала СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 2 сезон 16 выпуск (эфир от 5 ноября 2020)