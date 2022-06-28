Супермама 2 сезон 18 выпуск — смотреть онлайн эфир от 28.06.2022

Выпуск 18 | 28.06.2022 | Сезон 2

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 2 сезон 18 выпуск от 28.06.2022 на сайте СТБ. Мама Алена – действующая чемпионка мира по смешанным единоборствам, чемпионка Европы, многократная чемпионка Украины по рукопашному бою. Вместе с мужем Алексеем, тоже спортсменом, они воспитывают дочь Дашу, которой 3 года и 9 месяцев. В проекте Супермама 2020 Алена рассказала, что уже с восьмимесячного возраста водила ребенка на плавание, а сейчас Даша занимается единоборствами, ходит на танцы и много учится. Конкурентки Алены высказали мнение, что такой плотный график не совсем подходит маленькому ребенку. Ведь в жизни Даши должно оставаться место и для игр с ровесниками! Правы ли девушки? Эту ситуацию прокомментирует Дмитрий Карпачев в программе Супермама 2 сезон 28.06.2022 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Супермама 2 сезон 17 выпуск (эфир от 27 июня 2022)