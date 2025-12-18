Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 48 випуск - дивитись онлайн від 18.12.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 48 випуск від 18 грудня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 18.12.2025 на СТБ
Дивіться також
Супермама 10 сезон 48 випуск – дивитись онлайн від 18.12.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 47 випуск від 17.12.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 48 випуск – дивитись онлайн від 18.12.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 46 випуск від 16.12.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 48 випуск – дивитись онлайн від 18.12.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 45 випуск від 15.12.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 48 випуск – дивитись онлайн від 18.12.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 44 випуск від 11.12.2025 дивитись онлайн
Супермама Випуск 48 Супермама 10 сезон 48 випуск від 18.12.2025 дивитись онлайн
Випуск 48 | 18.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама10 сезон 48 випуск від 18.12.2025 на сайті СТБ!

Мама-трудоголік Вероніка впевнена – тільки реалізована жінка може виховати щасливих дітей. Саме тому героїня випуску ставить на перше місце свою самореалізацію, а до виховання дітей ставиться невимушено і легко, дозволяючи донькам робити майже все, що їм заманеться. Чи дійсно це допомагає краще пізнати світ? Та чи не переходить це межу і не стає безконтрольною вседозволеністю? Думку Дмитра Карпачова почуєте в 48 випуску проєкту СТБ Супермама.

Як відреагують суперниці, коли дізнаються, що старшу доньку Вероніка залишила на 7 місяців у свекрухи, щоб пройти навчання в столиці, а після народження молодшої доньки – повернулася на роботу вже через місяць. Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 48 випуск від 18.12.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 47 випуск від 17.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати