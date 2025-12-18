Супермама 10 сезон 48 випуск – дивитись онлайн від 18.12.2025

Випуск 48 | 18.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама10 сезон 48 випуск від 18.12.2025 на сайті СТБ!

Мама-трудоголік Вероніка впевнена – тільки реалізована жінка може виховати щасливих дітей. Саме тому героїня випуску ставить на перше місце свою самореалізацію, а до виховання дітей ставиться невимушено і легко, дозволяючи донькам робити майже все, що їм заманеться. Чи дійсно це допомагає краще пізнати світ? Та чи не переходить це межу і не стає безконтрольною вседозволеністю? Думку Дмитра Карпачова почуєте в 48 випуску проєкту СТБ Супермама.

Як відреагують суперниці, коли дізнаються, що старшу доньку Вероніка залишила на 7 місяців у свекрухи, щоб пройти навчання в столиці, а після народження молодшої доньки – повернулася на роботу вже через місяць. Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 48 випуск від 18.12.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 47 випуск від 17.12.2025