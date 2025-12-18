Проекты
Супермама

Супермама 10 сезон 48 выпуск - смотреть онлайн от 18.12.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 48 выпуск от 18 декабря 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 18.12.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 48 выпуск — смотреть онлайн от 18.12.2025
Супермама Выпуск 48 Супермама 10 сезон 48 выпуск от 18.12.2025 смотреть онлайн
Выпуск 48 | 18.12.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 48 выпуск от 18.12.2025 на сайте СТБ!

Мама-трудоголик Вероника уверена – только реализованная женщина может воспитать счастливых детей. Именно поэтому героиня выпуска ставит на первое место собственную самореализацию, а к воспитанию детей относится легко и непринуждённо, позволяя дочерям делать почти всё, что им хочется. Действительно ли это помогает лучше познавать мир? И не переходит ли такой подход грань, превращаясь в бесконтрольную вседозволенность? Мнение Дмитрия Карпачёва вы услышите в 48 выпуске проекта СТБ Супермама.

Как отреагируют соперницы, когда узнают, что старшую дочь Вероника оставила на 7 месяцев у свекрови, чтобы пройти обучение в столице, а после рождения младшей дочери вернулась к работе уже через месяц? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 48 выпуск от 18.12.2025 на сайте СТБ.

