Супермама 10 сезон 48 выпуск — смотреть онлайн от 18.12.2025

Выпуск 48 | 18.12.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 48 выпуск от 18.12.2025 на сайте СТБ!

Мама-трудоголик Вероника уверена – только реализованная женщина может воспитать счастливых детей. Именно поэтому героиня выпуска ставит на первое место собственную самореализацию, а к воспитанию детей относится легко и непринуждённо, позволяя дочерям делать почти всё, что им хочется. Действительно ли это помогает лучше познавать мир? И не переходит ли такой подход грань, превращаясь в бесконтрольную вседозволенность? Мнение Дмитрия Карпачёва вы услышите в 48 выпуске проекта СТБ Супермама.

Как отреагируют соперницы, когда узнают, что старшую дочь Вероника оставила на 7 месяцев у свекрови, чтобы пройти обучение в столице, а после рождения младшей дочери вернулась к работе уже через месяц? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 48 выпуск от 18.12.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 47 выпуск от 17.12.2025