Супермама 10 сезон 47 випуск – дивитись онлайн від 17.12.2025

Випуск 47 | 17.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 47 випуск від 17.12.2025.

На перший погляд життя лакшері-мами Віки здається ідеальним: люксовий гардероб, доглядові процедури, дорога нерухомість і щедрі подарунки від чоловіка. Та за блискучою картинкою приховуються секрети шлюбу, про які героїня відверто розповість своїм суперницям у програмі Супермама.

Вікторія також поділиться спогадами про своє непросте дитинство. Уже в шість місяців мати передала її на виховання бабусі й дідусю, з якими дівчинка прожила до 14 років. Чому батьки відмовилися від доньки та віддали її родичам? Як ці події залишили слід у житті Вікторії й сформували її погляд на життя та підхід до виховання доньки Еллісон? Відповіді – у новому випуску шоу Супермама!

Чому суперниці помітять, що лакшері-мама намагається реалізувати через дитину власні нереалізовані мрії? Дмитро Карпачов пояснить, як материнська критика та нестача емоційної підтримки можуть впливати на людину вже в дорослому житті. Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 47 випуск від 17.12.2025 на сайті СТБ, щоб все дізнатися першими.

