Супермама

Video: Супермама 10 сезон 47 випуск - дивитись онлайн від 17.12.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 47 випуск від 17 грудня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 17.12.2025 на СТБ
Супермама

Супермама 10 сезон 46 випуск від 16.12.2025 дивитись онлайн

Супермама

Супермама 10 сезон 45 випуск від 15.12.2025 дивитись онлайн

Супермама

Супермама 10 сезон 44 випуск від 11.12.2025 дивитись онлайн

Супермама

Супермама 10 сезон 43 випуск від 10.12.2025 дивитись онлайн
Супермама Випуск 47 Супермама 10 сезон 47 випуск від 17.12.2025 дивитись онлайн
Випуск 47 | 17.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 47 випуск від 17.12.2025.

На перший погляд життя лакшері-мами Віки здається ідеальним: люксовий гардероб, доглядові процедури, дорога нерухомість і щедрі подарунки від чоловіка. Та за блискучою картинкою приховуються секрети шлюбу, про які героїня відверто розповість своїм суперницям у програмі Супермама.

Вікторія також поділиться спогадами про своє непросте дитинство. Уже в шість місяців мати передала її на виховання бабусі й дідусю, з якими дівчинка прожила до 14 років. Чому батьки відмовилися від доньки та віддали її родичам? Як ці події залишили слід у житті Вікторії й сформували її погляд на життя та підхід до виховання доньки Еллісон? Відповіді – у новому випуску шоу Супермама!

Чому суперниці помітять, що лакшері-мама намагається реалізувати через дитину власні нереалізовані мрії? Дмитро Карпачов пояснить, як материнська критика та нестача емоційної підтримки можуть впливати на людину вже в дорослому житті. Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 47 випуск від 17.12.2025 на сайті СТБ, щоб все дізнатися першими.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 46 випуск від 16.12.2025

