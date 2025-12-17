Супермама 10 сезон 47 выпуск — смотреть онлайн от 17.12.2025

Выпуск 47 | 17.12.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 47 выпуск от 17.12.2025.

На первый взгляд жизнь лакшери-мамы Вики кажется идеальной: люксовый гардероб, уходовые процедуры, дорогая недвижимость и щедрые подарки от мужа. Но за блестящей картинкой скрываются секреты брака, о которых героиня откровенно расскажет своим соперницам в программе Супермама.

Виктория также поделится воспоминаниями о своём непростом детстве. Уже в шесть месяцев мать передала её на воспитание бабушке и дедушке, с которыми девочка прожила до 14 лет. Почему родители отказались от дочери и отдали её родственникам? Как эти события оставили след в жизни Виктории и сформировали её взгляд на жизнь и подход к воспитанию дочери Эллисон? Ответы – в новом выпуске шоу Супермама!

Почему соперницы заметят, что лакшери-мама пытается реализовать через ребёнка собственные нереализованные мечты? Дмитрий Карпачёв объяснит, как материнская критика и нехватка эмоциональной поддержки могут влиять на человека уже во взрослой жизни. Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 47 выпуск от 17.12.2025 на сайте СТБ, чтобы узнать всё первыми.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 46 выпуск от 16.12.2025