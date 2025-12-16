Супермама 10 сезон 46 випуск – дивитись онлайн від 16.12.2025

Випуск 46 | 16.12.2025 | Сезон 10

Які підводні камені приховує повна свобода самовираження? Про все розповість мама за самовираження Таня! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 10 сезон 46 випуск від 16.12.2025 на сайті СТБ.

У 46 випуску проєкту Супермама двері у свій дім відчиняє 38-річна Таня, яка виховує доньку-підлітка Соню. Матуся дає доньці повну свободу в самовираженні, контролюючи лише її харчування. Таня наполягає на тому, що в неї чудові й довірливі стосунки з донькою, але за що тоді вона карає Соню штрафами? Чому вона перевіряє всі чеки доньки? І які таємниці моделінгу розкриє Таня? Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 46 випуск від 16.12.2025!

