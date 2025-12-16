Супермама 10 сезон 46 выпуск — смотреть онлайн от 16.12.2025

Выпуск 46 | 16.12.2025 | Сезон 10

Какие подводные камни прячутся в полной свободе самовыражения? Обо всем расскажет мама за самовыражение Таня! Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 10 сезон 46 выпуск от 16.12.2025 на сайте СТБ.

В 46 выпуске проекта Супермама дверь в свой дом открывает 38-летняя Таня, воспитывающая дочь-подростка Соню. Мамочка дает дочери полную свободу в самовыражении, контролируя только ее питание. Таня настаивает на том, что у нее отличные и доверительные отношения с дочерью, но за что тогда она наказывает Соню штрафами? Почему она проверяет все чеки дочери? И какие тайны моделинга раскроет Таня? Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 46 выпуск от 16.12.2025!

