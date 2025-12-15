Супермама 10 сезон 45 випуск – дивитись онлайн від 15.12.2025

Випуск 45 | 15.12.2025 | Сезон 10

Зустрічайте новий квартет матусь із Києва й Київщини! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 45 випуск від 15.12.2025, щоб дізнатися, як виховує однорічного сина езотерична мама Саша.

У 45 випуску проєкту Супермама 2025 езотерична мама Саша вже готова розповісти суперницям усі подробиці духовного виховання її сина Марка. Матуся у свої 23 роки виховує хлопчика разом із чоловіком Данилом, з яким вона ділить батьківські й побутові обов’язки навпіл. Учасниця шоу Супермама поділилася, що виховує Марка з допомогою медитацій. Як це відбувається? Які духовні практики налагодили стосунки Саші й Данила? І за що Саша досі ображена на свою маму? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 45 випуск від 15.12.2025 на сайті СТБ.

