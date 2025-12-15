Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 45 выпуск - смотреть онлайн от 15.12.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 45 выпуск от 15 декабря 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 15.12.2025 на СТБ
Супермама Выпуск 45 Супермама 10 сезон 45 выпуск от 15.12.2025 смотреть онлайн
Выпуск 45 | 15.12.2025 | Сезон 10

Встречайте новый квартет мамочек из Киева и Киевской области! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 45 выпуск от 15.12.2025, чтобы узнать, как воспитывает годовалого сына эзотеричная мама Саша.

В 45 выпуске проекта Супермама 2025 эзотеричная мама Саша уже готова рассказать соперницам все подробности духовного воспитания её сына Марка. Мамочка в свои 23 года воспитывает мальчика вместе с мужем Даниилом, с которым делит родительские и бытовые обязанности пополам. Участница шоу Супермама поделилась, что она воспитывает Марка с помощью медитаций. Как это происходит? Какие духовные практики наладили отношения Саши и Даниила? И за что Саша до сих пор обижена на свою маму? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 45 выпуск от 15.12.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 44 выпуск от 11.12.2025

