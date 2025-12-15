Супермама 10 сезон 45 выпуск — смотреть онлайн от 15.12.2025

Выпуск 45 | 15.12.2025 | Сезон 10

Встречайте новый квартет мамочек из Киева и Киевской области! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 45 выпуск от 15.12.2025, чтобы узнать, как воспитывает годовалого сына эзотеричная мама Саша.

В 45 выпуске проекта Супермама 2025 эзотеричная мама Саша уже готова рассказать соперницам все подробности духовного воспитания её сына Марка. Мамочка в свои 23 года воспитывает мальчика вместе с мужем Даниилом, с которым делит родительские и бытовые обязанности пополам. Участница шоу Супермама поделилась, что она воспитывает Марка с помощью медитаций. Как это происходит? Какие духовные практики наладили отношения Саши и Даниила? И за что Саша до сих пор обижена на свою маму? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 45 выпуск от 15.12.2025 на сайте СТБ.

