Супермама 10 сезон 44 випуск – дивитись онлайн від 11.12.2025

Випуск 44 | 11.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 44 випуск від 11.12.2025 на сайті СТБ!

Дисципліна – головне правило в домі героїні. Як мама за дедлайн Марічка, так і її діти також мають чіткий розклад: донька розповіла, що почала писати особисті плани у шість років. Усі обов’язки розписані, а на власні бажання в дитини є лише одна година вільного часу. Як обмеження свободи може вплинути на розвиток дитини, прокоментує Дмитро Карпачов. Дивіться в новому випуску програми СТБ Супермама!

Чи всі учасниці будуть готові побачити фінальні оцінки? Деякі учасниці не стримають емоцій – особливо коли розкриється, що дехо поставив конкуренткам нуль балів за хазяйновитість та самореалізацію. Хто навіть почне плакати під тиском критики? Відповіді – в новому епізоді проєкту Супермама 10 сезон 44 випуск!

