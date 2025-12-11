Проєкти
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 44 випуск - дивитись онлайн від 11.12.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 44 випуск від 11 грудня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 11.12.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 44 випуск від 11.12.2025 дивитись онлайн
Випуск 44 | 11.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 44 випуск від 11.12.2025 на сайті СТБ!

Дисципліна – головне правило в домі героїні. Як мама за дедлайн Марічка, так і її діти також мають чіткий розклад: донька розповіла, що почала писати особисті плани у шість років. Усі обов’язки розписані, а на власні бажання в дитини є лише одна година вільного часу. Як обмеження свободи може вплинути на розвиток дитини, прокоментує Дмитро Карпачов. Дивіться в новому випуску програми СТБ Супермама!

Чи всі учасниці будуть готові побачити фінальні оцінки? Деякі учасниці не стримають емоцій – особливо коли розкриється, що дехо поставив конкуренткам нуль балів за хазяйновитість та самореалізацію. Хто навіть почне плакати під тиском критики? Відповіді – в новому епізоді проєкту Супермама 10 сезон 44 випуск!

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 43 випуск від 10.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

