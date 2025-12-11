Супермама 10 сезон 44 выпуск — смотреть онлайн от 11.12.2025

Выпуск 44 | 11.12.2025 | Сезон 10

Супермама 10 сезон 44 выпуск от 11.12.2025

Дисциплина – главное правило в доме героини. Как мама за дедлайн Маричка, так и ее дети также имеют четкое расписание: дочь рассказала, что начала писать личные планы в шесть лет. Все обязанности расписаны, а на собственные желания у ребенка есть только один час свободного времени. Как ограничение свободы может повлиять на развитие ребенка, прокомментирует Дмитрий Карпачев. Смотрите в новом выпуске программы СТБ Супермама!

Все ли участницы будут готовы увидеть финальные оценки? Некоторые участницы не сдержат эмоций – особенно когда выяснится, что кто-то поставил конкуренткам ноль баллов за хозяйственность и самореализацию. Кто даже расплачется под натиском критики? Ответы – в новом эпизоде проекта Супермама 10 сезон 44 выпуск!

