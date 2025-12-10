Супермама 10 сезон 43 випуск – дивитись онлайн від 10.12.2025

Випуск 43 | 10.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 43 випуск від 10.12.2025 сайті СТБ!

У новому випуску проєкту Супермама мама за вседозволеність Даша відчиняє двері до свого життя. Погостювавши вдома в героїні, суперниці розуміють, що за м’яким стилем виховання ховається зовсім неочікувана історія.

Як виявилося, Даша дозволяє дітям усе, але сама проводить із ними лише 15 хвилин на день. Чи справді вседозволеність, про яку говорить мама Даша, є проявом турботи, чи це спроба компенсувати увагу подарунками? Матусі будуть шоковані, коли дізнаються від доньки, що цілих чотири роки вона жила з татом, поки мама будувала стосунки з новим чоловіком.

Та справжня драма відкривається, коли Даша зізнається, що чоловік, із яким вона жила, виявився небезпечним, і погрози від бандитів, пов’язаних із ним, торкнулися всієї родини. Як їй вдалося вирватися з цього пекла та повернутися до доньки? Відповіді є – дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 43 випуск від 10.12.2025 на сайті СТБ.

