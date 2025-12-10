Супермама 10 сезон 43 выпуск — смотреть онлайн от 10.12.2025

Выпуск 43 | 10.12.2025 | Сезон 10

В новом выпуске проекта Супермама мама за вседозволенность Даша открывает двери в свою жизнь. Погостив дома у героини, соперницы понимают, что за мягким стилем воспитания скрывается совершенно неожиданная история.

Как оказалось, Даша позволяет детям все, но сама проводит с ними только 15 минут в день. Действительно ли вседозволенность, о которой говорит мама Даша, является проявлением заботы, или это попытка компенсировать внимание подарками? Мамы будут шокированы, когда узнают от дочери, что целых четыре года она жила с папой, пока мама строила отношения с новым мужчиной.

Но настоящая драма открывается, когда Даша признается, что мужчина, с которым она жила, оказался опасным, и угрозы от бандитов, связанных с ним, коснулись всей семьи. Как ей удалось вырваться из этого ада и вернуться к дочери?

