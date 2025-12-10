Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 43 выпуск - смотреть онлайн от 10.12.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 43 выпуск от 10 декабря 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 10.12.2025 на СТБ
Супермама Выпуск 43 Супермама 10 сезон 43 выпуск от 10.12.2025 смотреть онлайн
Выпуск 43 | 10.12.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 43 выпуск от 10.12.2025 на сайте СТБ!

В новом выпуске проекта Супермама мама за вседозволенность Даша открывает двери в свою жизнь. Погостив дома у героини, соперницы понимают, что за мягким стилем воспитания скрывается совершенно неожиданная история.

Как оказалось, Даша позволяет детям все, но сама проводит с ними только 15 минут в день. Действительно ли вседозволенность, о которой говорит мама Даша, является проявлением заботы, или это попытка компенсировать внимание подарками? Мамы будут шокированы, когда узнают от дочери, что целых четыре года она жила с папой, пока мама строила отношения с новым мужчиной.

Но настоящая драма открывается, когда Даша признается, что мужчина, с которым она жила, оказался опасным, и угрозы от бандитов, связанных с ним, коснулись всей семьи. Как ей удалось вырваться из этого ада и вернуться к дочери? Ответы есть – смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 43 выпуск от 10.12.2025 на сайте СТБ.

