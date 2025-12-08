Супермама 10 сезон 41 випуск – дивитись онлайн від 08.12.2025

Випуск 41 | 08.12.2025 | Сезон 10

Настав час івано-франківським матусям дізнатися, хто з них по-справжньому супер! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 41 випуск від 08.12.2025.

Першою запрошує до себе гостей мама за слухняність Інна, яка живе за 45 кілометрів від Івано-Франківська. Учасниця шоу Супермама 2025 розповіла, що не соромиться свого сільського життя, а навпаки популяризує сільську українську культуру в соцмережах, а своїх дітей насамперед навчає бути працьовитими. Чи пройдуть суперниці Інни сувору перевірку на городі? Які традиційні страви приготували Інна та її мама для гостей? І які підводні камені є у вихованні чемної й слухняної дитини? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 41 випуск від 08.12.2025 на сайті СТБ.

