Супермама

Video: Супермама 10 сезон 41 випуск - дивитись онлайн від 08.12.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 41 випуск від 08 грудня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 08.12.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 41 випуск – дивитись онлайн від 08.12.2025
Супермама Випуск 41 Супермама 10 сезон 41 випуск від 08.12.2025 дивитись онлайн
Випуск 41 | 08.12.2025 | Сезон 10

Настав час івано-франківським матусям дізнатися, хто з них по-справжньому супер! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 41 випуск від 08.12.2025.

Першою запрошує до себе гостей мама за слухняність Інна, яка живе за 45 кілометрів від Івано-Франківська. Учасниця шоу Супермама 2025 розповіла, що не соромиться свого сільського життя, а навпаки популяризує сільську українську культуру в соцмережах, а своїх дітей насамперед навчає бути працьовитими. Чи пройдуть суперниці Інни сувору перевірку на городі? Які традиційні страви приготували Інна та її мама для гостей? І які підводні камені є у вихованні чемної й слухняної дитини? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 41 випуск від 08.12.2025 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 40 випуск від 04.12.2025

