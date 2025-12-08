Супермама 10 сезон 41 выпуск — смотреть онлайн от 08.12.2025

Выпуск 41 | 08.12.2025 | Сезон 10

Пришло время ивано-франковским мамочкам узнать, кто из них по-настоящему супер! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 41 выпуск от 08.12.2025.

Первой приглашает к себе гостей мама за послушание Инна, которая живет в 45 километрах от Ивано-Франковска. Участница шоу Супермама 2025 рассказала, что не стесняется своей сельской жизни, а наоборот популяризирует сельскую украинскую культуру в соцсетях, а своих детей в первую очередь учит быть трудолюбивыми. Пройдут ли соперницы Инны суровую проверку на огороде? Какие традиционные блюда готовили Инна и ее мама для гостей? И какие подводные камни есть в воспитании вежливого и послушного ребенка? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 41 выпуск от 08.12.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 40 выпуск от 04.12.2025