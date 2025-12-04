Супермама 10 сезон 40 випуск – дивитись онлайн від 04.12.2025

Випуск 40 | 04.12.2025 | Сезон 10

Мама-партнерка Анастасія відкриває двері у свій духовний світ, щоб трішки збавити градус напруги між учасницями та зупинити хаос емоцій, що кипить між матусями цілий тиждень, завдяки практикам. Вона пропонує суперницям зняти напругу й піти у подорож до себе через практику з елементами йоги. Чи допоможе привітання сонцю врегулювати емоційний стан? Про враження від практики ви почуєте в 40 випуску проєкту СТБ Супермама!

Настя виховує сина сама – і робить це так, щоб стосунки з дитиною були по-справжньому партнерськими. Мирон може плакати, сміятися, злитися й навіть бити дерево, коли емоції киплять. Чи екологічний це спосіб проживати емоції? Як прокоментує такий спосіб справлятися з емоціями Дмитро Карпачов? І якими вражаючими історіями життя поділиться мама-партнерка Анастасія? Вмикайте 40 випуск Супермами на сайті СТБ, щоб дізнатися всі відповіді.

