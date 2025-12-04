Проєкти
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 40 випуск - дивитись онлайн від 04.12.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 40 випуск від 04 грудня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 04.12.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 40 випуск – дивитись онлайн від 04.12.2025
Супермама Випуск 40 Супермама 10 сезон 40 випуск від 04.12.2025 дивитись онлайн
Випуск 40 | 04.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 40 випуск від 04.12.2025 на сайті СТБ!

Мама-партнерка Анастасія відкриває двері у свій духовний світ, щоб трішки збавити градус напруги між учасницями та зупинити хаос емоцій, що кипить між матусями цілий тиждень, завдяки практикам. Вона пропонує суперницям зняти напругу й піти у подорож до себе через практику з елементами йоги. Чи допоможе привітання сонцю врегулювати емоційний стан? Про враження від практики ви почуєте в 40 випуску проєкту СТБ Супермама!

Настя виховує сина сама – і робить це так, щоб стосунки з дитиною були по-справжньому партнерськими. Мирон може плакати, сміятися, злитися й навіть бити дерево, коли емоції киплять. Чи екологічний це спосіб проживати емоції? Як прокоментує такий спосіб справлятися з емоціями Дмитро Карпачов? І якими вражаючими історіями життя поділиться мама-партнерка Анастасія? Вмикайте 40 випуск Супермами на сайті СТБ, щоб дізнатися всі відповіді.

