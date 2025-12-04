Супермама 10 сезон 40 выпуск — смотреть онлайн от 04.12.2025

Выпуск 40 | 04.12.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 40 выпуск от 04.12.2025 на сайте СТБ!

Мама-партнер Анастасия открывает двери в свой духовный мир, чтобы немного снизить градус напряжения между участницами и остановить хаос эмоций, который кипит между мамами целую неделю, благодаря практикам. Она предлагает соперницам снять напряжение и отправиться в путешествие к себе через практику с элементами йоги. Поможет ли приветствие солнцу урегулировать эмоциональное состояние? О впечатлениях от практики вы услышите в 40 выпуске проекта СТБ Супермама!

Настя воспитывает сына сама – и делает это так, чтобы отношения с ребенком были по-настоящему партнерскими. Мирон может плакать, смеяться, злиться и даже бить дерево, когда эмоции кипят. Экологичен ли этот способ проживать эмоции? Как прокомментирует такой способ справляться с эмоциями Дмитрий Карпачев? И какими впечатляющими историями из жизни поделится мама-партнер Анастасия? Включайте 40 выпуск Супермамы на сайте СТБ, чтобы узнать все ответы.

