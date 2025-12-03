Супермама 10 сезон 39 випуск – дивитись онлайн від 03.12.2025

Випуск 39 | 03.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 39 випуск від 03.12.2025. Мама-захисниця Настя поділиться своїм досвідом поєднання материнства зі службою в ЗСУ.

Героїня 39 випуску проєкту Супермама розкаже учасницям, як ходила разом із бійцями на бойові завдання та не тільки надавала першу медичну допомогу при пораненнях, а й виходила на поле бою як стрілець. Які деталі свого першого виходу на бойове завдання вразять учасниць? І як відреагують мами, коли дізнаються, що Настя була в строю, навіть коли носила дитину під серцем? Дивіться у програмі Супермама 10 сезон 39 випуск!

Анастасія поділиться з матусями спогадами про своє дитинство, яке було важке та від якого досі залишається камінь на душі. Які дії рідної мами назавжди залишили болючий слід у житті Насті? Відверта бесіда, від якої в матусь стискається серце, – у 39 випуску проєкту Супермама. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

