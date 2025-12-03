Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 39 випуск - дивитись онлайн від 03.12.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 39 випуск від 03 грудня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 03.12.2025 на СТБ
Дивіться також
Супермама 10 сезон 39 випуск – дивитись онлайн від 03.12.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 38 випуск від 02.12.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 39 випуск – дивитись онлайн від 03.12.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 37 випуск від 01.12.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 39 випуск – дивитись онлайн від 03.12.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 36 випуск від 27.11.2025 дивитись онлайн

 Супермама 10 сезон 39 випуск – дивитись онлайн від 03.12.2025
Супермама

Супермама 10 сезон 35 випуск від 26.11.2025 дивитись онлайн
Супермама Випуск 39 Супермама 10 сезон 39 випуск від 03.12.2025 дивитись онлайн
Випуск 39 | 03.12.2025 | Сезон 10

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 39 випуск від 03.12.2025. Мама-захисниця Настя поділиться своїм досвідом поєднання материнства зі службою в ЗСУ.

Героїня 39 випуску проєкту Супермама розкаже учасницям, як ходила разом із бійцями на бойові завдання та не тільки надавала першу медичну допомогу при пораненнях, а й виходила на поле бою як стрілець. Які деталі свого першого виходу на бойове завдання вразять учасниць? І як відреагують мами, коли дізнаються, що Настя була в строю, навіть коли носила дитину під серцем? Дивіться у програмі Супермама 10 сезон 39 випуск!

Анастасія поділиться з матусями спогадами про своє дитинство, яке було важке та від якого досі залишається камінь на душі. Які дії рідної мами назавжди залишили болючий слід у житті Насті? Відверта бесіда, від якої в матусь стискається серце, – у 39 випуску проєкту Супермама. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

Дивіться онлайн: Супермама 10 сезон 38 випуск від 02.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати