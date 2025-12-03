Проекты
Супермама

Супермама 10 сезон 39 выпуск - смотреть онлайн от 03.12.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 39 выпуск от 03 декабря 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 03.12.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 39 выпуск — смотреть онлайн от 03.12.2025
Супермама Выпуск 39 Супермама 10 сезон 39 выпуск от 03.12.2025 смотреть онлайн
Выпуск 39 | 03.12.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 39 выпуск от 03.12.2025. Мама-защитница Настя поделится своим опытом совмещения материнства со службой в ВСУ.

Героиня 39 выпуска проекта Супермама расскажет участницам, как ходила вместе с бойцами на боевые задания и не только оказывала первую медицинскую помощь при ранениях, но и выходила на поле боя как стрелок. Какие детали своего первого боевого выхода поразят участниц? И как отреагируют мамы, когда узнают, что Настя была в строю даже тогда, когда носила ребёнка под сердцем? Смотрите в программе Супермама 10 сезон 39 выпуск!

Анастасия поделится с мамами воспоминаниями о своём детстве, которое было тяжёлым и от которого до сих пор остается камень на её душе. Какие поступки родной матери навсегда оставили болезненный след в жизни Насти? Откровенный разговор, от которого у мам сжимается сердце, – в 39 выпуске проекта Супермама. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

