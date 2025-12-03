Супермама 10 сезон 39 выпуск — смотреть онлайн от 03.12.2025

Выпуск 39 | 03.12.2025 | Сезон 10

Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 39 выпуск от 03.12.2025. Мама-защитница Настя поделится своим опытом совмещения материнства со службой в ВСУ.

Героиня 39 выпуска проекта Супермама расскажет участницам, как ходила вместе с бойцами на боевые задания и не только оказывала первую медицинскую помощь при ранениях, но и выходила на поле боя как стрелок. Какие детали своего первого боевого выхода поразят участниц? И как отреагируют мамы, когда узнают, что Настя была в строю даже тогда, когда носила ребёнка под сердцем? Смотрите в программе Супермама 10 сезон 39 выпуск!

Анастасия поделится с мамами воспоминаниями о своём детстве, которое было тяжёлым и от которого до сих пор остается камень на её душе. Какие поступки родной матери навсегда оставили болезненный след в жизни Насти? Откровенный разговор, от которого у мам сжимается сердце, – в 39 выпуске проекта Супермама. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

