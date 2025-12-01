Проєкти
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 37 випуск - дивитись онлайн від 01.12.2025

Дивіться онлайн Супермама 10 сезон 37 випуск від 01 грудня 2025. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 10 сезон ефір від 01.12.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 37 випуск – дивитись онлайн від 01.12.2025
Авторитарна мама Софія впевнена, що знає, як виховати успішну доньку. Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 37 випуск від 01.12.2025 і дізнайтесь, як героїня поєднує роботу плюс-сайз-моделі з материнством. Чи оцінять суперниці спроби матусі побудувати модельну кар’єру для дитини?

Найбільше занепокоєння в учасниць шоу Супермама викликало те, що в дитини немає власного особистого простору. У доньки Софії відсутні двері в кімнату, бо батьки вирішили, що двері в дитячу не потрібні. Як виявилося під час бесіди, справжні бажання дівчинки – не подіум і не слава, а прості дитячі радощі. Більше подробиць життя родини авторитарної мами Софії – в шоу Супермама 10 сезон 37 випуск. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

