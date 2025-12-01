Супермама 10 сезон 37 випуск – дивитись онлайн від 01.12.2025

Випуск 37 | 01.12.2025 | Сезон 10

Авторитарна мама Софія впевнена, що знає, як виховати успішну доньку. Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 37 випуск від 01.12.2025 і дізнайтесь, як героїня поєднує роботу плюс-сайз-моделі з материнством. Чи оцінять суперниці спроби матусі побудувати модельну кар’єру для дитини?

Найбільше занепокоєння в учасниць шоу Супермама викликало те, що в дитини немає власного особистого простору. У доньки Софії відсутні двері в кімнату, бо батьки вирішили, що двері в дитячу не потрібні. Як виявилося під час бесіди, справжні бажання дівчинки – не подіум і не слава, а прості дитячі радощі. Більше подробиць життя родини авторитарної мами Софії – в шоу Супермама 10 сезон 37 випуск. Дивіться онлайн на сайті СТБ!

