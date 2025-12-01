Супермама 10 сезон 37 выпуск — смотреть онлайн от 01.12.2025

Выпуск 37 | 01.12.2025 | Сезон 10

Авторитарная мама София уверена, что знает, как воспитать успешную дочь. Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 37 выпуск от 01.12.2025 и узнайте, как героиня совмещает работу плюс-сайз-модели с материнством. Оценят ли соперницы попытки мамы построить модельную карьеру для ребёнка?

Больше всего беспокойства у участниц шоу Супермама вызвало то, что у ребёнка нет своего личного пространства. У дочери Софии отсутствуют двери в комнату, потому что родители решили, что дверь в детскую не нужна. Как выяснилось во время беседы, настоящие желания девочки – не подиум и не слава, а простые детские радости. Больше подробностей жизни семьи авторитарной мамы Софии – в шоу Супермама 10 сезон 37 выпуск. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

