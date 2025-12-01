Проекты
Супермама

Video: Супермама 10 сезон 37 выпуск - смотреть онлайн от 01.12.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 37 выпуск от 01 декабря 2025. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 10 сезон эфир от 01.12.2025 на СТБ
Супермама 10 сезон 37 выпуск — смотреть онлайн от 01.12.2025
Супермама Выпуск 37 Супермама 10 сезон 37 выпуск от 01.12.2025 смотреть онлайн
Выпуск 37 | 01.12.2025 | Сезон 10

Авторитарная мама София уверена, что знает, как воспитать успешную дочь. Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 37 выпуск от 01.12.2025 и узнайте, как героиня совмещает работу плюс-сайз-модели с материнством. Оценят ли соперницы попытки мамы построить модельную карьеру для ребёнка?

Больше всего беспокойства у участниц шоу Супермама вызвало то, что у ребёнка нет своего личного пространства. У дочери Софии отсутствуют двери в комнату, потому что родители решили, что дверь в детскую не нужна. Как выяснилось во время беседы, настоящие желания девочки – не подиум и не слава, а простые детские радости. Больше подробностей жизни семьи авторитарной мамы Софии – в шоу Супермама 10 сезон 37 выпуск. Смотрите онлайн на сайте СТБ!

Смотрите онлайн: Супермама 10 сезон 36 выпуск от 27.11.2025

